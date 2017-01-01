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Нацсовет просит полномочий лишать телеканалы лицензий за потакание агрессору

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В данный момент телеканал не могут лишить лицензии за разжигание вражды или пропаганду России как агрессора.
Нацсовет хочет получить право сразу лишать каналы лицензии
Нацсовет хочет получить право сразу лишать каналы лицензии
логотип телеканала

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не может лишить телеканал NewsOne лицензии. Об этом заявил член регулятора Сергей Костинский, передает “Прямой“.

 

“Первая позиция заключается в том, что заседание Нацсовета состоится в 11:00. На повестке дня только один вопрос, связанный с заявлениями о телемосте украинского телеканала с российским заказчиком. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, так как оно открыто“, - отметил он.

 

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“Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов из-за пропаганды органов государства-агрессора, из-за разжигания вражды, из-за fake-news. Поэтому мы планируем обращаться в парламент с просьбой внести эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам“, - сообщил он.

 

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Напомним, ранее телеканал Newsone сообщил об отмене “телемоста“ с российским каналом “Россия-24“. В связи с тем, что ранее телемост планировался, ГПУ завела дело. Здание телеканала при этом забросали шашками.

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Теги: телеканалы, NewsOne, лицензия, Рада, полномочия
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