Нацсовет просит полномочий лишать телеканалы лицензий за потакание агрессору

В данный момент телеканал не могут лишить лицензии за разжигание вражды или пропаганду России как агрессора.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не может лишить телеканал NewsOne лицензии. Об этом заявил член регулятора Сергей Костинский, передает “Прямой“.

“Первая позиция заключается в том, что заседание Нацсовета состоится в 11:00. На повестке дня только один вопрос, связанный с заявлениями о телемосте украинского телеканала с российским заказчиком. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, так как оно открыто“, - отметил он.

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“Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов из-за пропаганды органов государства-агрессора, из-за разжигания вражды, из-за fake-news. Поэтому мы планируем обращаться в парламент с просьбой внести эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам“, - сообщил он.

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Напомним, ранее телеканал Newsone сообщил об отмене “телемоста“ с российским каналом “Россия-24“. В связи с тем, что ранее телемост планировался, ГПУ завела дело. Здание телеканала при этом забросали шашками.