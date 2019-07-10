Парубий собирает депутатов на совещание об Избирательном кодексе

Приглашены авторы законопроекта и, возможно, главы фракций.

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Спикер Андрей Парубий пригласил депутатов на совещание по вопросу голосования за избирательный кодекс. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как уточнил первый замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, совещание по вопросу избирательного кодекса состоится в 17:00.

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“У главы парламента в 17:00 состоится совещание по вопросу избирательного кодекса. Скорей всего, будет принято решение, что правки в редакции рабочей группы будут напрямую предложены парламенту для определения“, - заявил Емец.

Народный депутат не исключил, что на совещании могут присутствовать главы фракций. В частности, он отметил, что на совещание приглашены народные депутаты, которые являются соавторами избирательного кодекса.

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Напомним, народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам.

Кроме того, спикер Андрей Парубий заявил, что парламент успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня - пленарные вторник и среду. Он полагал, что рассмотрение поправок завершится 10 июля.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий поручил установить в Верховной Раде сенсорные кнопки.