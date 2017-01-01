Снег зафиксировали на одной из самых высоких гор Украинских Карпат.

В Карпатах пошел снег. Сегодня необычные для летней поры осадки зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Снег шел на протяжении нескольких минут. Вместе с ним пошел дождь.

По состоянию на 14:05 на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха 3°С, - сообщили спасатели Черногорского поисково-спасательного пункта.

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По прогнозу синоптиков, на протяжении следующих трех суток в Карпатах резко похолодает. Ночью синоптики прогнозируют всего 2-8° тепла, днем в горных регионах ожидается в пределах 7-13° со знаком плюс.

Напомним, на Закарпатье ураган посрывал крыши с сотни домов. Упавшие деревья перегородили многие дороги.