В Украине проведут мониторинг наркотической и алкогольной ситуации

Порядок проведения мониторинга уже утвержден.

Украинское правительство приняло постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в стране. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 10 июля, передает РБК-Украина.

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Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок проведения мониторинга.

Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о введении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине. Утвердить Порядок проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине, - говорится в документе.

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Кабмин принял решение поручить мониторинг Центу психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава. После масштабных исследований результаты опубликуют на сайте Минздрава. Они будут доступны всем желающим.

Напомним, Кабмин пообещал повысил зарплаты учителям до 70%. С 1 января 2020 года украинские учителя и воспитатели получат повышение зарплаты от 20 до 70%, пообещал Гройсман.