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В Украине проведут мониторинг наркотической и алкогольной ситуации

Комментариев: 2
Порядок проведения мониторинга уже утвержден.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
unsplash.com

Украинское правительство приняло постановление о проведении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в стране. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 10 июля, передает РБК-Украина.

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Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок проведения мониторинга. 

Согласиться с предложением Министерства здравоохранения о введении мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине. Утвердить Порядок проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине, - говорится в документе.

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Кабмин принял решение поручить мониторинг Центу психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава. После масштабных исследований результаты опубликуют на сайте Минздрава. Они будут доступны всем желающим.

Напомним, Кабмин пообещал повысил зарплаты учителям до 70%. С 1 января 2020 года украинские учителя и воспитатели получат повышение зарплаты от 20 до 70%, пообещал Гройсман. 

 

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Теги: алкоголь, наркотики, мониторинг, Кабмин
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Комментариев (2)
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Ira0956    10.07.2019, 18:11
Оценка:  0
Ira0956
И начать надо с препиздента-зеленой-сопли
T-REX2    10.07.2019, 17:47
Оценка:  0
T-REX2
Че там мониторить 40на40% 20% не определились.
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