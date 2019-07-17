МИД выразило протест в связи с продлением ареста морякам в РФ

В МИД напомнили, что Международный трибунал приказал РФ отпустить военнослужащих.

В МИД отреагировали на продолжение ареста украинским морякам Facebook МИД

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МИД выразило решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24-26 октября 24 украинских военнослужащих, захваченных РФ в Черном море 25 ноября 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

“Содержание РФ под стражей 24 украинских военнослужащих и трех судов является грубым нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом“, - отметили там.

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В МИД напомнили, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву (“ITLOS“) приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей.

“Невыполнение Россией обязанности относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву“, - подчеркнули в ведомстве.

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“Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушения Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной“, - отметили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве продлили арест до конца октября всем 24 украинским военнопленным морякам.