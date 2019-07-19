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Отель на Банковой и бандеровцы: Шефир рассказал о мечте и воспоминаниях

Комментариев: 2
Администрацию президента Шефир предлагает переоборудовать под отель и музей.
Здание на Банковой можно переоборудовать под другие цели - считает Шефир
Здание на Банковой можно переоборудовать под другие цели - считает Шефир
Скриншот из видео

Помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о том, как можно было бы переоборудовать здание Администрации Президента на Банковой. По его словам, “можно создать пятизвездочный отель или украинский Лувр“.

Об этом Шефир сообщил в интервью Левый берег.

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“Мы попросили (архитектора, - ред.) составить смету, прикинуть, где можно взять деньги, чтоб не из бюджета. Если получится найти такое финансирование, то, конечно, хотелось бы переехать в современный, открытый, прозрачный офис, а здание на Банковой отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр“, - отметил Шефир.

Также помощник президента высказался о Второй мировой войне и бандеровцах. Отец Шефира “боролся с бандеровцами и рассказывал страшных истории про них“.

“У меня отец воевал и даже после войны боролся с “бандеровцами“ и рассказывал мне ужасные вещи.  После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину“.

Шефир сам рос с осознанием того, что “бандеровцы – это зло“, однако позже изменил свое мнение.

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“Я читаю, смотрю что-то, узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала. Я вам больше скажу, у отца был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. Он свято верил в советские лозунги и говорил: “Мы шли с именем Сталина в бой“, - рассказал Шефир.

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Напомним, ранее Шефир рассказал, с кем готовы заключить коалицию в партии “Слуга народа“.

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Теги: Сергей Шефир, Слуга народа
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Комментариев (2)
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Кайдаш    19.07.2019, 15:52
Оценка:  -1
Кайдаш
Еврейская оккупация Украины.... Шевченко Тарас ворочается во гробе своём.. (((
Alex-Zmey    19.07.2019, 16:02
Оценка:  +1
Alex-Zmey
Главное гниду Пороха подвинули, эта мразь больше всего уничтожила страну
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