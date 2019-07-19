Зеленский не толкал Полторака, тот просто отошел назад - Минобороны

Министр обороны просто отошел, чтобы дать президенту переговорить с участниками мероприятия.

В ОП и Минобороны опровергли, что Зе толкал министра обороны Facebook Степана Полторака

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На видео, на котором заметно, как президент Владимир Зеленский общается с Русланом Рябошапкой, а министр обороны Степан Полторак резко отклоняется назад, кто никого не толкал, заверила пресс-секретарь господина Полторак Виктория Кушнир, передает BBC.

“Эта информация не соответствует действительности“, - отреагировала она. По ее словам, министр сделал шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем руководителя Офиса президента.

Кушнир добавила, что это - пример создания и распространения фейков. В Офисе президента также возразили, что подобный инцидент имел место.

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“Такого не было“, - заверили в команде президента. Позже журналистка “Военного телевидения“ Яна Холодная также опровергла инцидент.

“Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ“, - заверила она.

“Все было просто. После того, как министр встретил президента, они направились к другим участникам этого мероприятия. Президент вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить“, - отметила журналистка.

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“Конечно, как воспитанные люди Степан Полторак, так и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры. Все. Точка“, - добавила она.

Напомним, ранее СМИ выложили видео, на котором Владимир Зеленский якобы толкает Степана Полторака.