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Зеленский не толкал Полторака, тот просто отошел назад - Минобороны

Комментариев: 5
Министр обороны просто отошел, чтобы дать президенту переговорить с участниками мероприятия.
В ОП и Минобороны опровергли, что Зе толкал министра обороны
В ОП и Минобороны опровергли, что Зе толкал министра обороны
Facebook Степана Полторака

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На видео, на котором заметно, как президент Владимир Зеленский общается с Русланом Рябошапкой, а министр обороны Степан Полторак резко отклоняется назад, кто никого не толкал, заверила пресс-секретарь господина Полторак Виктория Кушнир, передает BBC.

“Эта информация не соответствует действительности“, - отреагировала она. По ее словам, министр сделал шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем руководителя Офиса президента.

Кушнир добавила, что это - пример создания и распространения фейков. В Офисе президента также возразили, что подобный инцидент имел место.

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“Такого не было“, - заверили в команде президента. Позже журналистка “Военного телевидения“ Яна Холодная также опровергла инцидент.

“Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. Имеет хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ“, - заверила она.

“Все было просто. После того, как министр встретил президента, они направились к другим участникам этого мероприятия. Президент вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить“, - отметила журналистка. 

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“Конечно, как воспитанные люди Степан Полторак, так и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры. Все. Точка“, - добавила она.

Напомним, ранее СМИ выложили видео, на котором Владимир Зеленский якобы толкает Степана Полторака.

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Теги: Зеленский, Полторак, Минобороны, ОП, инцидент, видео, СМИ
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Комментариев (5)
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ira0958    19.07.2019, 19:14
Оценка:  0
ira0958
На видео видно, как гопник зельцман толкает полторака
Carelessangel    19.07.2019, 19:11
Оценка:  -2
Carelessangel
жаль надо было чем то тяжелым пе ре еб ать полторака
fkrfyfan    19.07.2019, 18:36
Оценка:  +4
fkrfyfan
А нацики-бандерлоги уже успели своих гнилых коментов накидать
Люблю_Украину    19.07.2019, 19:03
Оценка:  0
Люблю_Украину
какие нацики, боты за пайку и самогон отрабатывают пока Пэдря не пролетит и с выборами, потом пайку давать перестанут)
atos    19.07.2019, 18:11
Оценка:  -4
atos
Зе на президент
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