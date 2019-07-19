ЦИК зарегистрировал кандидата с двойным гражданством, но просит объяснений

Кандидат от "Слуги народа" был зарегистрирован ЦИК после решения суда о правомерности его участия в выборах.

Слипачук требует объяснить, почему можно регистрировать кандидатов с двойным гражданством EPA/UPG

ЦИК по решению суда зарегистрировала представителя партии “Слуга народа“ Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Лига.

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Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело “связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины“.

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

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“Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию“, - сказала она.

Напомним, ранее в МВД призвали кандидатов в депутаты не "играть с огнем" и не привлекать к выборам "титушек".