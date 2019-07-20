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Саакашвили снял свою партию с выборов

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Политик обвинил в низких рейтингах своей партии власть, которая создавала ему проблемы.
Саакашвили снялся с выборов Рады
Саакашвили снялся с выборов Рады
EPA/UPG

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Третий грузинский президент и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что его партия снимается с внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил в видеообращении, передает телеканал 24.

Одна из причин такого шага - согласно последним соцопросам, его политсила не преодолевает 5-процентный барьер и соответственно не проходит в новый парламент.

По словам Саакашвили, виной всего этого является то, что его партии создавали многочисленные проблемы: сначала не хотели регистрировать, а затем заблокировали счета. Он призвал голосовать за тех людей, которых поддерживает его партия и которые идут по мажоритарке, хотя они не являются членами его движения.

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“Это все на благо Украины, ведь мы все хотим, чтобы она преуспела. В течение последней недели я ездил по Украине и общался с людьми, и понял, что проблемы в Украине - огромные“, - говорит политик. 

“Люди хотят перемен и надеются, что эти выборы изменят ситуацию для них и для страны “, - добавил Саакашвили.

Согласно закону, кандидаты в народные депутаты и партии имели право снимать свои кандидатуры до 8 июля. При таких условиях напротив их фамилии в бюллетене или названия партии будет проставлен штамп “Выбыл“. 

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Кроме того, до дня голосования может отменить регистрацию и ЦИК, но только при условии, что будет установлены факты о несоблюдении обязательных законодательных требований для регистрации. 
Если же кандидаты или партии заявили, что снимаются с выборов уже после 8 июля, их имена или названия все равно будут присутствовать в бюллетенях.

Напомним, сегодня в Украине проходит День тишины, агитация запрещена.

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Теги: Саакашвили, выборы, партия, Рух нових сил
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    20.07.2019, 15:01
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не переживайте, товарищ Михуил! У нас и так достаточно баллотируется всяких Карлсонов и клоунов!
Rillot    20.07.2019, 14:38
Оценка:  0
Rillot
Какие перемены.. елехторат хочет хлеба и зрелищ
wnt    20.07.2019, 14:37
Оценка:  0
wnt
Плохому танцору яйца мешают..
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