Саакашвили снял свою партию с выборов

Политик обвинил в низких рейтингах своей партии власть, которая создавала ему проблемы.

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Третий грузинский президент и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что его партия снимается с внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил в видеообращении, передает телеканал 24.

Одна из причин такого шага - согласно последним соцопросам, его политсила не преодолевает 5-процентный барьер и соответственно не проходит в новый парламент.

По словам Саакашвили, виной всего этого является то, что его партии создавали многочисленные проблемы: сначала не хотели регистрировать, а затем заблокировали счета. Он призвал голосовать за тех людей, которых поддерживает его партия и которые идут по мажоритарке, хотя они не являются членами его движения.

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“Это все на благо Украины, ведь мы все хотим, чтобы она преуспела. В течение последней недели я ездил по Украине и общался с людьми, и понял, что проблемы в Украине - огромные“, - говорит политик.

“Люди хотят перемен и надеются, что эти выборы изменят ситуацию для них и для страны “, - добавил Саакашвили.

Согласно закону, кандидаты в народные депутаты и партии имели право снимать свои кандидатуры до 8 июля. При таких условиях напротив их фамилии в бюллетене или названия партии будет проставлен штамп “Выбыл“.

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Кроме того, до дня голосования может отменить регистрацию и ЦИК, но только при условии, что будет установлены факты о несоблюдении обязательных законодательных требований для регистрации.

Если же кандидаты или партии заявили, что снимаются с выборов уже после 8 июля, их имена или названия все равно будут присутствовать в бюллетенях.

Напомним, сегодня в Украине проходит День тишины, агитация запрещена.