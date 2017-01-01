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Перепутали печати: В Индии испортили украинские бюллетени к выборам в ВР

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Бюллетени уже перепечатали и отправили в индийскую столицу.
На одном из участков использовали неправильные печати - еще с выборов президента
На одном из участков использовали неправильные печати - еще с выборов президента
EPA/UPG

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В посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испортили бюллетени, предназначенные для досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает theBabel.

“Произошел технический сбой, но уже вчера через ЦИК удалось заказать дополнительные бюллетени, изготовить дополнительный тираж, который уже был отправлен в индийскую столицу“, - рассказала она. 

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“Риска срыва голосования на этом избирательном участке нет“, - заверила Зеленко. Она уточнила, что речь идет о перепечатке 164 бюллетеней, что равно количеству избирателей на этом заграничном избирательном участке.

Зеленко добавила, что на других участках за рубежом подобных случаев не возникало. Напомним, ранее в КИУ рассказали о нарушениях на выборах в Раду - в частности, об использовании админресурса.

 

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Теги: Индия, печати, бюллетени, выборы, Рада
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