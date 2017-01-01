Новая Рада должна приступить к работе не позднее начала сентября
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Новый состав Верховной Рады Украины должен приступить к работе самое позднее в начале сентября. Об этом заявил заместитель руководителя парламентского аппарата Петр Боднар, пишет ТСН.
"Думаю, что мы будем дышать в спину датам, предусмотренным законом. То есть будет максимально быстрая развязка всего", - признался он. И пояснил, что по процедуре спикер должен обратиться к партиям и получить предложения относительно участников подготовительной группы первого заседания.
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Далее эта группа определит места для депутатов в сессионном зале и решит другие вопросы. "Это болезненный процесс. Потому что депутаты очень внимательно относятся к тому, где они будут сидеть", - пояснил сотрудник аппарата.
Он также рассказал, что закон предусматривает установление конечных официальных итогов голосования в течение 20 дней со дня проведения выборов.
Далее списки избранных кандидатов публикуются в официальных печатных изданиях, после чего предоставляется максимум 30 дней для начала полноценной работы нового состава законодательного органа.
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По подсчетам Боднара, Рада самое позднее соберется 10 сентября. Но, по его мнению, это может произойти и раньше.
Протокол предусматривает, что первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Он зачитывать текст присяги, которую перед открытием первой сессии составят и скрепят подписями нардепы.
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На торжественное заседание Верховной Рады придут парламентарии предыдущего созыва, президент Украины, премьер-министр, члены Кабинета министров, судьи Конституционного суда, председатель Верховного суда, генеральный прокурор, омбудсмен, председатель Счетной палаты и другие официальные лица по решению подготовительной группы.
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