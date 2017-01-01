Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко проиграл выборы во Львовской области Вакарчуку и Зеленскому

Комментариев: 0
"Европейскую солиданость" в регионе обошли и "Голос", и "Слуга народа".
Порошенко проиграл выборы во Львовской области
Порошенко проиграл выборы во Львовской области
president.gov.ua

Читай также: В НАТО не могут назвать выборы в ВР идеальными, но готовы помогать

Экс-президент Украины Петр Порошенко со своей партией “ЕС“ проиграл парламентские выборы во Львовской области партии “Голос“ Святослава Вакарчука. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На данный момент ЦИК обработала 76,34% электронных потоколов по многомандатному избирательному округу. При этом у “Голоса“ Львовская область стала единственной с первым местом и существенными процентами - они набрали 23,55%.

Читай также: Турчинов раскритиковал граждан, голосовавших "за пророссийские силы"

Партия “Слуга народа“ набрала во Львовской области 21,44% голосов, “ЕС“ - 20,44%, “Батькивщина“ - 9,18%, “Свобода“ - 5,3%, 

Во время выборов президента Петр Порошенко смог обойти Владимира Зеленского только во Львовской области и заграничном округе.

Читай также: Более 75% протоколов: "ЕС" и "Батькивщина" почти сравнялись

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК обработала уже более 75% электронных протоколов на выборах в Раду.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Львовская область, выборы, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь