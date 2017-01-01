Порошенко проиграл выборы во Львовской области Вакарчуку и Зеленскому

"Европейскую солиданость" в регионе обошли и "Голос", и "Слуга народа".

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Экс-президент Украины Петр Порошенко со своей партией “ЕС“ проиграл парламентские выборы во Львовской области партии “Голос“ Святослава Вакарчука. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На данный момент ЦИК обработала 76,34% электронных потоколов по многомандатному избирательному округу. При этом у “Голоса“ Львовская область стала единственной с первым местом и существенными процентами - они набрали 23,55%.

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Партия “Слуга народа“ набрала во Львовской области 21,44% голосов, “ЕС“ - 20,44%, “Батькивщина“ - 9,18%, “Свобода“ - 5,3%,

Во время выборов президента Петр Порошенко смог обойти Владимира Зеленского только во Львовской области и заграничном округе.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК обработала уже более 75% электронных протоколов на выборах в Раду.