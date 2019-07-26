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"Я коммуникабельный": Портнов объяснил, откуда берет данные о Порошенко

Комментариев: 22
Бывший замглавы АП утверждает, что в делах Порошенко сам является заявителем, а информация к нему “стекается со всех сторон“.
Портнов заверил, что не нарушает тайну следствия
Портнов заверил, что не нарушает тайну следствия
Телеграм-канал Андрея Портнова

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Юрист Андрей Портнов рассказал, где берет информацию о делах экс-президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире “112 Украина“. 

Портнов утверждает, что в делах Порошенко сам является заявителем, а информация к нему “стекается со всех сторон“. 

“Это микс. Во-первых, я сам адвокат. Во-вторых, я один из авторов головного процессуального кодекса. В-третьих, я заявитель в этих вопросах. В-четвертых, ко мне стекается очевидно вся информация, это объективно, она ко мне стекается со всех сторон“, - отметил он.

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“Ну плюс, я человек коммуникабельный и информированный“, - заверил Портнов. Также юрист отметил, что на его страницах размещена информация, которая имеет отношение как к ГБР, так и к прокуратуре, Нацполиции, суду и органам адвокатуры.

Портнов считает, что он не нарушал тайну следствия, так как в противоположном случае его бы привлекли к уголовной ответственности. 

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“Я чувствую грань, где тайна следствия, где общественный интерес. Могу вам сказать, что при выборе между тайной следствия и общественным интересом, я выберу вторую позицию, буду продолжать информировать общество о том, что происходит в этих делах“, - сказал Портнов.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко явился в ГБР и пожаловался, что узнает о допросах через канал Портнова.

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Теги: Портнов, Порошенко, ГБР, тайна следствия, Янукович, АП
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Комментариев (22)
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ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:15
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Не знаю с каких "всех сторон" стекается к Портнову, но растекается от него точно ВО_ВСЕ_СТОРОНЫ! И отнюдь не патока!
Антибес    26.07.2019, 20:35
Оценка:  -1
Антибес
Будет очень интересно послушать как обвиняемый в уголовных преступлениях Пердо из клетки в зале суда будет верещать про"политическую расправу". :-)
nommu1    26.07.2019, 20:40
Оценка:  0
nommu1
украинцам до одного места, что вам, лаптям, интересно)
Антибес    26.07.2019, 21:00
Оценка:  -2
Антибес
Вот именно,лапоть.Мне,украинцу,аб солютно до одного места твоё мнение.
nommu1    26.07.2019, 21:27
Оценка:  0
nommu1
'Мне,украинцу'
не примазывайся, лапоть
Антибес    26.07.2019, 23:01
Оценка:  0
Антибес
С чего бы это мне,украинцу,к тебе лаптю немытому примазываться!Ты что бухой,или постоянно такой по-жизни,лапотошка?
Предаторр    26.07.2019, 20:20
Оценка:  -1
Предаторр
Портнов-юрист высшего уровня.Он знает о чём говорит.Петюня уже считай зек.
colavova    26.07.2019, 21:56
Оценка:  -1
colavova
считай портнов труп)))) политический
ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:09
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Зато он "друг" Баклана!
bertal    26.07.2019, 19:56
Оценка:  +4
bertal
Давите его и он расколется, это по морде написано или вам ппц через пару месяцев, у вас счас вся полнота власти
Брюква_и_Клюква    26.07.2019, 20:03
Оценка:  -5
Брюква_и_Клюква
Вряд ли Портнов расколется так быстро, тем более, он в любой момент опять может бежать на Москву
Брюква_и_Клюква    26.07.2019, 19:56
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Я же говорил, что Швондер вернется, а мне не верили.
ВосставшийИзБана    26.07.2019, 19:51
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Т.е. все сведения из слухов и сплетен.
ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:08
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Из ФСБ и ОБС
colavova    26.07.2019, 19:29
Оценка:  -2
colavova
Портнов не коммуниКОБЕЛЬный, он просто наМАХанный))))))
КудлатыйКыць    26.07.2019, 19:12
Оценка:  -3
КудлатыйКыць
Шоколадного хряка не мешало бы грохнуть.А то кормить этого скота десятилетиями за счёт госбюджета-слишком дорогое удовольствие.
nommu1    26.07.2019, 19:48
Оценка:  -2
nommu1
КудлатыйКыць, ты, наверное, мазохист. Каждый раз заходишь в тему, пишешь какую-то очередную хрень, тебя пол Бигмира называет идиотом, потом ты радостно уходишь и получаешь люлей в другой теме) Не, точно мазохист
КудлатыйКыць    26.07.2019, 20:09
Оценка:  0
КудлатыйКыць
Было бы странно если бы потрохобот с кучей разных аккаунтов,написал бы что-то иное.А"плдовина Бигмира"-это наверное десятки твоих аккаунтов,правда?Кстати,бот,а почему ты не цитируешь часть сообщения,на которое отвечаешь?Новые методички?)))))
nommu1    26.07.2019, 20:28
Оценка:  -2
nommu1
'наверное десятки твоих аккаунтов,правда'
тебе, конечно, так легче думать. понимаю
'ты не цитируешь часть сообщения,на которое отвечаешь'
когда нужно - цитирую. тебе что?
vicinq    26.07.2019, 19:05
Оценка:  +1
vicinq
Эту ватную проворованную сволочь портнова давно пора закрыть чем дольше он на свободе тем больше вреда для развития Украины потому как он работает на врага
КудлатыйКыць    26.07.2019, 19:13
Оценка:  -2
КудлатыйКыць
Бот,слюни подбери,весь монитор забрыхгал.Твой хозяин-кормилец Педро и есть враг Украины.
alex_br    26.07.2019, 19:39
Оценка:  -1
alex_br
а тебе какое дело? Выключай комп и шуруй домой, электричку на Мытыщи пропустишь
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