"Я коммуникабельный": Портнов объяснил, откуда берет данные о Порошенко

Бывший замглавы АП утверждает, что в делах Порошенко сам является заявителем, а информация к нему “стекается со всех сторон“.

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Юрист Андрей Портнов рассказал, где берет информацию о делах экс-президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире “112 Украина“.

Портнов утверждает, что в делах Порошенко сам является заявителем, а информация к нему “стекается со всех сторон“.

“Это микс. Во-первых, я сам адвокат. Во-вторых, я один из авторов головного процессуального кодекса. В-третьих, я заявитель в этих вопросах. В-четвертых, ко мне стекается очевидно вся информация, это объективно, она ко мне стекается со всех сторон“, - отметил он.

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“Ну плюс, я человек коммуникабельный и информированный“, - заверил Портнов. Также юрист отметил, что на его страницах размещена информация, которая имеет отношение как к ГБР, так и к прокуратуре, Нацполиции, суду и органам адвокатуры.

Портнов считает, что он не нарушал тайну следствия, так как в противоположном случае его бы привлекли к уголовной ответственности.

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“Я чувствую грань, где тайна следствия, где общественный интерес. Могу вам сказать, что при выборе между тайной следствия и общественным интересом, я выберу вторую позицию, буду продолжать информировать общество о том, что происходит в этих делах“, - сказал Портнов.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко явился в ГБР и пожаловался, что узнает о допросах через канал Портнова.

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