Цемаха и Куприяна допросят по видеосвязи в суде по делу МН17

Уже в марте 2020 года голландский суд начнет рассматривать дело о крушении боинга.

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Бывший начальник ПВО Славянской бригады “ДНР“ Владимир Цемах и экс-начальник штаба Минобороны “ДНР“ Дмитрий Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе самолета Malaysia Airlines. Об этом сообщают “Українські Новини“.

Как рассказал прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха. Прокурор подтвердил, что “экс-начальник ПВО“ будет свидетелем в голландском суде.

По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами. “Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении“, - подчеркнул Пересада.

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Он также отметил, что “экс-начштаба“ боевиков Куприян, укравший автотрейлер для перевозки “Бука“, недавно вышел из тюрьмы. По словам прокурора, Куприян также будет свидетелем в процессе о сбитии самолета, а не обвиняемым. Где сейчас находится Куприян, прокурор отвечать отказался.

Отметим, 20 июня срок тюремного заключения бывшего “начальника службы тыла“ самопровозглашенной “ДНР“ Дмитрия Куприяна (позывной “Батя“) завершился.

Именно Куприян является тем боевиком ДНР, который, по данным СБУ, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки зенитного ракетного комплекса “Бук“. Из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

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Голландский суд 9 марта 2020 года начнет рассматривать дело о катастрофе самолета рейса МН17 Malaysia Airlines.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Нидерланды манипулируют чувствами родственников жертв МН17.