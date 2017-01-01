Моряков предлагают отпустить в Украину и судить их онлайн

Россия готова до октября освободить украинских военнопленных, но требует гарантий их участия в суде.

Захваченных в Керченском проливе моряков могут вернуть в Киев EPA/UPG

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Захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива украинских моряков могут отпустить к октябрю под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов, пишет Укринформ со ссылкой на "Известия".

“Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личное поручительство через МИД России в Следственное управление ФСБ", - рассказал он.

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"В российской ноте было отмечено, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях “, - сказал Полозов.

Он добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до следователя, который и должен будет в течение трех дней вынести решение по данному вопросу.

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения просьбы моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

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По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки, которых обвиняли в нарушении российской границы, продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения в Украину

Полозов напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение об оказании правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно.

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По его мнению, найти формат, который удовлетворил бы все стороны, вполне реально - например, это может быть конференц-связь.

Напомним, ранее Россия отправила в МИД РФ ноту протеста в связи с арестом российского танкера в Измаиле.

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