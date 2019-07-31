Гибридный парад. Как отметят День Независимости

Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине будет начата новая традиция празднования Дня Независимости.

Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Встретили эту инициативу неоднозначно. Активисты и волонтеры даже собирались самостоятельно провести марш 24 августа.

В итоге у Зеленского тоже решили организовать шествие.

Так как будем праздновать День Независимости?

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Шествие Достоинства

“Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы пройдет Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад”, — рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан.

В шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, добавил глава ОП.

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По его словам, “действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах”. После завершения Шествия Зеленский обратится к народу, а в центре Киева пройдет “грандиозный концерт”.

Его организацией, сказал Богдан, занимается “один из известнейших украинских режиссеров”.

Признали ошибку?

Зеленский называл военный парад на 24 августа дорогим и утверждал, что на него тратили около 300 миллионов гривен. Откуда такая цифра взялась – непонятно.

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Зеленский предложил выделить деньги на премии военным, а премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в бюджете найдутся средства и на премии и на парад.

В ответ на решение Зеленского отменить военный парад часть ветеранов и активистов из команды Петра Порошенко объявили о намерении провести в столице свой собственный парад - Марш защитников Украины. В Facebookуже есть несколько мероприятий с подобным названием на 24 августа.

Они уже создали оргкомитет неофициального парада.

“Инициативы проведения народного парада или Марша свободы невозможно будет свернуть и бороться с ними. Возможно, команда президента через время изменит свое решение пойдет на какой-то компромисс, чтобы прекратить критику“, - говорил художник-геральдист Алексей Руденко.

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Теперь же команда Зеленского перехватывает инициативу с народным парадом. Можно предположить, что на День независимости в Киеве пройдут два мероприятия: официальное Шествие достоинства при участии президента Зеленского и неформальный парад, организованный волонтерами и активистами.

Реакция

В социальных сетях Зеленского уже обвинили в “рейдерстве парада”, который хотели организовать представители гражданского общества.

Также в Сети обращают внимание на то, что своей новой идеей у Зеленского фактически признают ошибку в отмене парада. Поняли, что он может состояться и без них, а теперь пытаются отыграть ситуацию назад.