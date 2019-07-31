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Гибридный парад. Как отметят День Независимости

Комментариев: 26
Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине будет начата новая традиция празднования Дня Независимости.
У Зеленского задумали свой парад
У Зеленского задумали свой парад
EPA/UPG

Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Встретили эту инициативу неоднозначно. Активисты и волонтеры даже собирались самостоятельно провести марш 24 августа.

В итоге у Зеленского тоже решили организовать шествие.

Так как будем праздновать День Независимости?

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Шествие Достоинства

“Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы пройдет Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад”, — рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан.

В шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, добавил глава ОП.

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По его словам, “действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах”. После завершения Шествия Зеленский обратится к народу, а в центре Киева пройдет “грандиозный концерт”.

Его организацией, сказал Богдан, занимается “один из известнейших украинских режиссеров”.

Признали ошибку?

Зеленский называл военный парад на 24 августа дорогим и утверждал, что на него тратили около 300 миллионов гривен. Откуда такая цифра взялась – непонятно.

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Зеленский предложил выделить деньги на премии военным, а премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в бюджете найдутся средства и на премии и на парад.

В ответ на решение Зеленского отменить военный парад часть ветеранов и активистов из команды Петра Порошенко объявили о намерении провести в столице свой собственный парад - Марш защитников Украины. В Facebookуже есть несколько мероприятий с подобным названием на 24 августа.

Они уже создали оргкомитет неофициального парада.

“Инициативы проведения народного парада или Марша свободы невозможно будет свернуть и бороться с ними. Возможно, команда президента через время изменит свое решение пойдет на какой-то компромисс, чтобы прекратить критику“, - говорил художник-геральдист Алексей Руденко.

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Теперь же команда Зеленского перехватывает инициативу с народным парадом. Можно предположить, что на День независимости в Киеве пройдут два мероприятия: официальное Шествие достоинства при участии президента Зеленского и неформальный парад, организованный волонтерами и активистами.

Реакция

В социальных сетях Зеленского уже обвинили в “рейдерстве парада”, который хотели организовать представители гражданского общества.

Также в Сети обращают внимание на то, что своей новой идеей у Зеленского фактически признают ошибку в отмене парада. Поняли, что он может состояться и без них, а теперь пытаются отыграть ситуацию назад.

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Теги: ветераны, парад, Порошенко, волонтеры, Владимир Зеленский, военный парад в Киеве, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (26)
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Григорич    31.07.2019, 16:00
Оценка:  -2
Григорич
первомайский коммунистический плюс гомосеки..вот что будет 24 го ))
Лаптев    31.07.2019, 16:05
Оценка:  0
Лаптев
Гей-гей парад оставил вам незабываемые впечатления. Оно и не удивительно, у вас на россии 2/3 населения в таких мероприятиях участвуют.
Колишній-східняк    31.07.2019, 15:53
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Ни парад, ни марш, Зеле не нужен. Если бы от него зависело, он бы его не проводил. Ярмарку бы какую-то запилил, шоу с 95 кварталом, а права на показ продал. Но они испугались того, что соберется людей настолько много, что не только Украина, но весь мир увидит сколько людей вышли.
Колишній-східняк    31.07.2019, 15:55
Оценка:  +3
Колишній-східняк
наплевав на его решение. По сути это был бы марш неповиновения. Людей воевавших. Людей, поддерживающих тех, кто воевал. Людей, принимающих решения сердцем, а не указами Зеленского или заявлениями директора скрепок. Вот это сейчас нужно им убрать. Убрать марш неповиновения.
Колишній-східняк    31.07.2019, 15:57
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Картинку, при которой они ничтожно мало влияют на людей действия. На активных людей. На патриотов Украины. Вот и все. А теперь, покажут картинку и расскажут плебсу, что такая большая толпа - заслуга Зеленского.
Хулиганка*    31.07.2019, 15:52
Оценка:  -4
Хулиганка*
Я так поняла будет два парада, один с Зеленским, второй гей-парад с порошенко)))))
ВосставшийИзБана    31.07.2019, 15:54
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Я смотрю ті жить без Порошенко не можешь.
Хулиганка*    31.07.2019, 16:02
Оценка:  -3
Хулиганка*
С тебя беру пример, только ты ему жо_пу лижешь, а я пишу о нем правду.
тывин    31.07.2019, 16:07
Оценка:  0
тывин
а ты на второй?
Хулиганка*    31.07.2019, 16:08
Оценка:  -1
Хулиганка*
Не, на второй ты, это даже по аватарке твоей видно
Woodbrother    31.07.2019, 15:37
Оценка:  +6
Woodbrother
Брехзня в каждом слове . Парад Армии пройдет без нашего муляжа президента. Его выступление так же никто не заказывал. Организацией шествия заняты волонтеры исключительно из личной инициативы.
Хулиганка*    31.07.2019, 15:34
Оценка:  -8
Хулиганка*
Какое на фиг достоинство? Переворот назвали "гевалюцией достоинства", теперь это шествие...Все слова извратили. Было прекрасное слово "активист", теперь этим словом называют гопоту, так и с достоинством. Какое достоинство после майдауна?
Woodbrother    31.07.2019, 15:38
Оценка:  +7
Woodbrother
Вам на вашей россии такое слово как достоинство не знакомо. Просто вы там все рабы от рождения.
Хулиганка*    31.07.2019, 15:50
Оценка:  -5
Хулиганка*
Класс, оказывается центр Украины - это уже Россия....Или это в вашем дурдоме имени ющенко так считают?
Лаптев    31.07.2019, 16:02
Оценка:  +2
Лаптев
Хулиганка* - вы в Украине никогда не жили. У вас рассуждения типичного жителя рассейскй глубинки, случайно попавшего на москву.
Letohradek    31.07.2019, 16:03
Оценка:  +2
Letohradek
Woodbrother, эта шавка в Запорожье живет. Надеюсь, местные когда нибудь удавят эту мразь! А опознать ее просто! Живет с нигером, соответственно, бывает с ним вместе в городе ... Думаю, не много в Запорожье подобных пар. А еще одна особенность, рожа у нее монгольская! Фейсбук: Лариса Билала.
Хулиганка*    31.07.2019, 16:07
Оценка:  0
Хулиганка*
Сам ты с негром живешь, это же так по европейски...бугагагга))))
Peyot    31.07.2019, 15:12
Оценка:  +5
Peyot
зеленые пида рки поняли что парад все равно будет но уже без них и теперь судорожно пытаются дать заднюю и перехватить инициативу типа это их идея! зеленые сопли будут вынесены из Украины быстрее чем рыгоаналов вынесли !!!!
ВосставшийИзБана    31.07.2019, 15:12
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Шествие достоинства пройдет от филармонии до консерватории. От рояля до рояля, чтоб вы понимали.
Хулиганка*    31.07.2019, 15:35
Оценка:  -9
Хулиганка*
какое достоинство - такое и шествие
Woodbrother    31.07.2019, 15:40
Оценка:  +4
Woodbrother
Шествие будет прекрасным, а вот пиариться там ЗЕ совсем не нужно, Не все поймут его правильно.
Хулиганка*    31.07.2019, 15:50
Оценка:  -5
Хулиганка*
Так я и говорю, какое "достоинство" - такое и шествие...
VSHIVANKA    31.07.2019, 15:07
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ШЕСТВИЕ ДОСТОИНСТВА......)))
ПРИДУМАЛИ КАКУЮ ТО ХЕРНЮ ДЛЯ ОТМАЗКИ...
СКАЗАЛИ БЫ СРАЗУ , ШО ГРОШЭЙ НЭМАЕ....)))
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    31.07.2019, 15:11
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
СУГС писать не правильно. Правильно - ПТН ПНХ!!!
Peyot    31.07.2019, 15:14
Оценка:  +4
Peyot
В даном случае ветераны и волонтеры решили что ЗЛН ПНХ !!! а нарко-клоун быстрень пытается примазаться типа да пацаны да вы чего? возьмите меня ссобой же не имел ввиду иди наху й когда послал вас всех ну х уй!
Orzy    31.07.2019, 15:15
Оценка:  +9
Orzy
вшивая анка?
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