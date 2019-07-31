Биты и молоток: В Днепре произошла массовая драка

Отношения выясняли две группы молодых людей по улице Маршала Малиновского.

В Днепре по улице Маршала Малиновского завязался конфликт между двумя группами молодых людей. Мужчины сцепились и разошлись только тогда, когда несколько участников драки упали на землю и не смогли встать.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, группа молодых людей отдыхала в беседке на пляже у ресторана “Берег“. Они же и сломали лавочку. По одной из версий, хозяин заведения попросил заплатить за ущерб и после отказа вызвал охрану. По другой – нападающие к хозяину не причастны и приехали выяснить отношения по собственным неизвестным причинам.

По словам очевидцев, нападающие имели при себе биты и деревянный молоток. В ходе конфликта были слышны выстрелы.

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“Один из компании экс-отдыхающих упал на землю и практически не двигался, в то время как его товарищи пытались убежать от нападавших. Когда потасовка закончилась, мужчины сели в автомобиль и скрылись из виду. Люди же бросились оказывать помощь пострадавшим“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в кафе Киева кавказцы устроили стрельбу, ранен мужчина.

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