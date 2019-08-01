"Кто не скачет тот москаль": Скандальное видео из Трускавца удалено

Номер 91 из партии Слуга народа удалил видео, которое было подписано - "Кто не скачет, тот москаль".

Новоизбранный нардеп от партии Слуга народа Александр Мариковский удалил вчерашнее видео, которое было подписано так: “Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль“.

Об этом Мариковский написал в Facebook.

Александр назвал причину удаления поста, ей оказался “язык вражды“.

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“Сегодня даже Скабеева его где-то себе публиковала, но я ее не читаю, поэтому могу доверять только скринам со СМИ… Депутаты обычные люди, умеют / могут / будут прыгать / подтягиваться / бегать / плавать ... придется с этим смириться“ – отметил Мариковский.

Тренинг должен проходить с элементами движений, иначе мы за 13 часов работы ежедневно будем иметь кучу болезней – добавил он

Предположительное видео, опубликованное на YouTube

Напомним, ранее стало известно, когда Петра Порошенко допросят во второй раз.

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