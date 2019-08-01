"Винницкие перцы" и квартира за 10 млн: Зе назначил нового главу ДУСи

Нынешний Глава госуправления делами уже возглавлял ведомство, хоть и временно, и был уволен после скандала с квартирой.

Борзов возглавил ДУСю, хотя по сути уже ее возглавлял Facebook Сергея Борзова

Читай также: В Украине планируют объединить пожарную, скорую и полицию в одну службу

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова главой Госуправления делами. Указ датирован 1 августа, сообщается на сайте президента.

“Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством“, - говорится в документе..

Ранее Сергей Борзов исполнял обязанности главы ГУД. Кроме того, в свое время он возглавлял команды КВН “Винницкие перцы“ и “Сборная Украины“.

Читай также: На Банковую все еще нельзя зайти в шортах, с телефоном и детьми

В 2014 году еще Петр Порошенко назначил его заместителем руководителя ГУД, а в 2015-2016 годах он был временно исполняющим обязанности главы ГУД, но был уволен из-за журналистского расследования о покупке квартиры за 10 млн грн. Что интересно, 11 июня Борзова снова назначили вр. и. о. руководителя ГУД.

Напомним, ранее сообщалось, что Борзов стал победителем конкурса на должность главы ДУСи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.