ГПУ завершила следствие по делу Ющенко о "Межигорье"

Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел, а ГПу готовится передать обвинительный акт в суд.

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Управление спецрасследований ГПУ завершило следствие по экс-президенту Виктора Ющенко в деле выведения из госсобственности резиденции “Межгорье“. Об этом сообщил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Родионов, передает “Укринформ“.

“Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд“, - сказал он.

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Родионов добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времена президентства Ющенко.

В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилия не уточнил (премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко - прим. ред.).

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Кроме того, он сообщил, что Печерский райсуд Киева уже во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества экс-президента. Сейчас ГПУ обжаловала отказ в Киевском апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что суд дважды отказал в аресте имущества Виктора Ющенко по запросу ГПУ.

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