ГПУ инициирует отстранение судей, которым объявили подозрение
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Генеральная прокуратура будет просить об отстранении трех столичных и одного одесского судьи, которым объявили подозрение. Об этом заявила представительница пресс-службы ГПУ Марина Хоменко, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что указанных судей подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
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“Заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия и в суд с ходатайством об отстранении данных судей от занимаемых должностей, а также избрании меры пресечения“, - говорит Хоменко.
“На следующей неделе Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет очередное совещание и заслушает следователей и прокуроров по этому делу“, - заявили в пресс-службе ГПУ.
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Там также сообщили, что кроме подозрений, которые в пятницу ГПУ вручила трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского районного суда Одессы, следствие также провело первые допросы.
Напомним, сегодня главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение.
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