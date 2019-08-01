ГПУ инициирует отстранение судей, которым объявили подозрение

Трех киевских и одного одесского судью подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей .

Генпрокуратура инициирует отстранение всех судей, которых подозревают в преступлениях пресс-служба ГПУ

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Генеральная прокуратура будет просить об отстранении трех столичных и одного одесского судьи, которым объявили подозрение. Об этом заявила представительница пресс-службы ГПУ Марина Хоменко, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что указанных судей подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

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“Заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия и в суд с ходатайством об отстранении данных судей от занимаемых должностей, а также избрании меры пресечения“, - говорит Хоменко.

“На следующей неделе Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет очередное совещание и заслушает следователей и прокуроров по этому делу“, - заявили в пресс-службе ГПУ.

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Там также сообщили, что кроме подозрений, которые в пятницу ГПУ вручила трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского районного суда Одессы, следствие также провело первые допросы.

Напомним, сегодня главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение.

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