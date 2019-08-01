Главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение

Кроме Вовка, в Генпрокуратуру по повестке пришли также судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Укринформ.

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По ее словам, главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях. Сейчас он находится на допросе.

Кроме Вовка, как уточняет УП, в Генпрокуратуру по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

Их вызвали на 2 августа для вручения подозрений и допроса. По состоянию на 14:50 подозрения коллегам Вовка еще не были объявлены.

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Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

В Генпрокуратуре заявили, что действия суда представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного админсуда, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В самом суде все обвинения отрицают, а опубликованные доказательства называют ложью.

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