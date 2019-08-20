Разумкова выдвинули в спикеры, Стефанчука - в первые вице-спикеры

Такое предложение от партии "Слуга народа" должна еще проголосовать Верховная Рада.

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“Слуга народа“ делегирует Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Верховной Рады. Об этом сообщил новоизбранный депутат от “ЕС" Артур Герасимов, передает УНИАН.

“Сегодня на подгруппе было озвучено от фракции “Слуга народа“, что они делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на позиции спикера и первого вице-спикера", - отметил он.

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По вице-спикеру пока продолжаются переговоры. В свою очередь, Разумков, отвечая на вопрос о своей и Стефанчука кандидатурах в президиум парламента, ответил, что за эти назначения еще должна проголосовать Рада.

На вопрос, кто будет вице-спикером, Разумков ответил, что эту должность “Слуга народа“ предложила своим коллегам по парламенту.

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Напомним, ранее сообщалось, что партии "Голос" и "Батькивщина" отказались от должности вице-спикера.

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