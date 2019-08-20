"Фракции меньшинства оказались в глубине зала" - Геращенко

Первый вице-спикер прокомментировала рассадку депутатов в зале и численность комитетов.

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“Слуги народа“ забрали себе всю половину зала возле президиума, ложи правительства и гостевой. Такую схему рассадки в парламенте нового созыва подтвердила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Фракции меньшинства получили места в глубине зала, отметила политик. “Но, в принципе, после дискуссий мы вышли на это компромиссное решение, которое все политические группы поддержали“, - добавила она.

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Что касается комитетов, Геращенко критикует решение “Слуги народа“ ограничить численность отдельных комитетов.

“В приоритете - культовая для них диджитализация, цифровые технологии, должно быть 20 депутатов. В изгоям - комитеты евроинтеграции и свободы слова, по мнению слуг там должен работать по 7 депутатов“, - отметила она.

“Ну, и много других непонятных моментов. Конечно, депутаты могут быть слугами, но точно не крепостными. И не стоит ломать депутатов меньшинства через колено, перечеркивая профессиональные моменты, и заставляя работать в непрофильных комитетах“, - советует Геращенко.

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Она также пожаловалась, что, когда СН ликвидировали комитет ветеранов, они рассказывали, что этими вопросами займется объединенный комитет соцполитики. “Так вот, в соцкомитете тоже определено 10 депутатов“, - посетовала политик.

Напомним, ранее в “Европейской солидарности“ уже выразили возмущение тем, что комитету по евроинтеграции оставили 7 мест.

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