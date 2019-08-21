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В Покровске ветеран АТО задержал парня в майке с "гербом ДНР"

Комментариев: 12
Сеть комментирует видео задержания пьяного сепаратиста.
В сети активно комментируют инцидент
В сети активно комментируют инцидент
скриншот из видео

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В сети появилось видео гражданского задержания мужчины в футболке с гербом террористической группировки “Донецкая народная республика“ в городе Покровск Донецкой области.

Запись общения с задержанным в прямом эфире показывал местный активист “Объединения участников боевых действий“ Борис Овчаров.

Он сообщил, что неадекватный парень в футболке с запрещенной символикой был замечен им во дворе на лавке. Заметно, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения

“Вижу, у меня во дворе тело в футболке с гербом Донецкой народной республики. Вызвали полицию, будем оформлять“, - отметил активист.

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Во время записи задержанный заявил, что сообщит полиции о факте его якобы избиения. Никаких следов избиения на нем при этом не заметно. На третьей минуте записи за кадром появились соседи активиста и заявили, что ничего “такого“ во внешнем виде задержанного не видят. Молодой человек с запрещенной символике стал общаться с ними, называя их по имени.

“Почему вы его трогаете, вам никто такого права не давал… В Донецке тоже живут украинцы. Он в этой футболке много лет ходит“, - заявила женщина за кадром.

Видео завершается тем, что на месте появляется еще один активист в футболке ВСУ и уводит задержанного в футболке ДНР.

Как сообщалось 20 августа, после суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, который избил ветерана АТО. Видеоблогер Сороченко угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.

 

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Теги: "ДНР", Покровск, ветеран АТО, футболка
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Комментариев (12)
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KREMLIN_DEVIL    21.08.2019, 11:59
Оценка:  -2
KREMLIN_DEVIL
Вам нравится ордла? вам в эскорт к Зе!ленмкому на 24-е!
KREMLIN_DEVIL    21.08.2019, 12:01
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Как считаете, выживете?
fulminate    21.08.2019, 11:59
Оценка:  -1
fulminate
Очередной храбрый поклонник днр принес в жертву себя и свой талант ради процветания молодой республики...
fkrfyfan    21.08.2019, 11:56
Оценка:  -3
fkrfyfan
Карателю ато срочно хероя украины с занесением в грудную клетку
Nikolas_Adver    21.08.2019, 11:54
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
сyка, херои задрoченные, малолетку выщемили.... это писдец.....это этим уeбкам вы славу орете? подвиг ниибацца ))))))))
KREMLIN_DEVIL    21.08.2019, 11:58
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Эта "малолетка" задрoченная или ты,пидopaшист?
Lyonya-Space    21.08.2019, 11:58
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Закажи себе футболку " Я за отделение Чечни" и тули на нарасийский улицы!
Woodbrother    21.08.2019, 11:39
Оценка:  +3
Woodbrother
Сепарское быдло вообще опухло. Надо было ему ту футболку засунуть в корму, что бы надолго запомнил.
VSHIVANKA    21.08.2019, 11:32
Оценка:  -7
VSHIVANKA
КАКАЛЫ , ВЫ УБОГИ И ВАШИ ПОСТАНОВКИ СМЕШНЫ....)))
ХОТЯ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПЕРЕМОЖНЫХ НОВОСТЕЙ , ТАКАЯ ДРОЧЬ ПРОКАТЫВАЕТ....)))
СУГС !!!
Хитрый-Лис    21.08.2019, 11:37
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
рЮцкое неадекватное сУщество ........
Сеемма    21.08.2019, 11:32
Оценка:  -3
Сеемма
Перемога убогих моральных инвалидов.
KREMLIN_DEVIL    21.08.2019, 12:00
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Все убогие давно на расии!
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