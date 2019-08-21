Под Полтавой мужчина поджег себя после ссоры с женой

От полученных ожогов киевлянин скончался на месте.

В Гадяцком районе Полтавской области 57-летний житель Киева поджег себя после ссоры с женой.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

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"20 июля около 11:20 в полицию Гадячского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Рашевка во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Данные внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 30 июля, в Яворове мужчина совершил самосожжение из-за ссоры с женой.

14 июня под Житомиром бизнесмен устроил самосожжение на сессии горсовета.

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