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Вышинского могут выдать РФ в обмен на моряков - РосСМИ

Комментариев: 1
Он был арестован в мае прошлого года по обвинению в госизмене. Вышинский является гражданином и Украины, и РФ.
Вышинского могут отправить в Россию
Вышинского могут отправить в Россию
УНИАН

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Среди лиц, которых может обменять на политзаключенных и военнопленных украинских моряков Украина, может оказаться бывший главред “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский. Об этом со ссылкой на свои источники пишет российский Коммерсант.

Он был арестован в мае прошлого года по обвинению в госизмене. Вышинский является гражданином и Украины, и РФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия может вернуть Украине Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко. Кроме того, до конца лета планируется отправка в Киев и 24 украинских моряков, попавших в плен в ноябре 2018 года. 

 

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Теги: Вышинский, Украина, РФ, политзаключенные, военнопленные, моряки, обмен
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    21.08.2019, 17:49
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПРОТИВ ВЫШИНСКОГО НЕТ НИ ОДНОГО ВНЯТНОГО ОБВИНЕНИЯ .....
ТЕМ БОЛЕЕ , ОН САМ. НЕ ХОЧЕТ КАКИХ ЛИБО ОБМЕНОВ ....
А ЛОДОЧНИКИ БУДУТ СИДЕТЬ ....)))
ВыВсеВрети    21.08.2019, 18:07
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, ТВОЕ СЛОВО ЗАКОН, ПУ ХОТЬ В КУРСЕ?!...РЖУНЕМАГУ С ЭТОЙ ДЫРКИ!...))))))
ЭТО ЧМО ТЕБЕ РАССКАЗАЛ,ЧТО ЛУЧШЕ В УКРАИНСКОЙ ТЮРЬМЕ, ЧЕМ ЖИТЬ НА РОСИИ!...)))))))
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