Вышинского могут выдать РФ в обмен на моряков - РосСМИ

Он был арестован в мае прошлого года по обвинению в госизмене. Вышинский является гражданином и Украины, и РФ.

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Среди лиц, которых может обменять на политзаключенных и военнопленных украинских моряков Украина, может оказаться бывший главред “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский. Об этом со ссылкой на свои источники пишет российский Коммерсант.

Он был арестован в мае прошлого года по обвинению в госизмене. Вышинский является гражданином и Украины, и РФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия может вернуть Украине Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко. Кроме того, до конца лета планируется отправка в Киев и 24 украинских моряков, попавших в плен в ноябре 2018 года.

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