"Буду вас по-братски консультировать": Захарова высмеяла слова Зе о России в G7

По мнению спикера МИД РФ, у президента Украины не получилось потроллить Москву, так как он не понимает, что такое дипломатия.

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МИД России считают бессмысленным и не связанным с дипломатием "набором букв" заявление президента Владимира Зеленского о возвращении РФ в "Большую восьмерку". Об этом на своей странице в Facebook написала спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе", - напомнила она.

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"Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - говорит Захарова.

"Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв. Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей", - пишет она.

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Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств, подчеркнула Захарова. "А вот международные отношения - среда, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", - заверила спикер МИД.

"Находиться в повестке (видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семерка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно", - пишет Захарова.

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Если же под "высокой дипломатией" понимаются международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики, отметила она.

"Не надо обижать центральный орган ООН. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - подчеркнула Захарова.

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"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - пошутила она.

Напомним, ранее в МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России к формату "Большой восьмерки".

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