Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Буду вас по-братски консультировать": Захарова высмеяла слова Зе о России в G7

Комментариев: 23
По мнению спикера МИД РФ, у президента Украины не получилось потроллить Москву, так как он не понимает, что такое дипломатия.
Захарова заявила, что Зеленскому "подсунули набор букв"
Захарова заявила, что Зеленскому "подсунули набор букв"
EPA/UPG

Читай также: Возвращение России. G7 снова может стать G8

МИД России считают бессмысленным и не связанным с дипломатием "набором букв" заявление президента Владимира Зеленского о возвращении РФ в "Большую восьмерку". Об этом на своей странице в Facebook написала спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе", - напомнила она.

Читай также: Рано для G8: Украинские дипломаты призвали G7 вместе принудить РФ к миру

"Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - говорит Захарова.

"Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв. Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей", - пишет она.

Читай также: В Москве назвали "русофобским" санкционный законопроект по СП-2

Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств, подчеркнула Захарова. "А вот международные отношения - среда, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии", - заверила спикер МИД.

"Находиться в повестке (видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) - означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семерка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно", - пишет Захарова.

Читай также: Помпео не уважает "демократическое волеизъявление крымчан" - МИД РФ

Если же под "высокой дипломатией" понимаются международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики, отметила она.

"Не надо обижать центральный орган ООН. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", - подчеркнула Захарова.

Читай также: РФ поблагодарила Украину за разрешение на пролет российского самолета

"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - пошутила она.

Напомним, ранее в МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России к формату "Большой восьмерки".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Захарова, Зеленский, МИД РФ, G7, G8, Большая семерка, Большая восьмерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (23)
Отсортировать по дате Вниз
KREMLIN_DEVIL    22.08.2019, 12:40
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Эх ЗахЕрова... Вот только из запоя выйдет и сразу "проконсультирует"!
sebax    22.08.2019, 12:33
Оценка:  +1
sebax
Які ще можуть бути з вами "братські"?
Те, що відбувається в РФ по відношенню до бувших союзників по СНД викликає огиду як мінімум.
У вас інші цінності, тому жодного "братства" і візовий режим для всіх
Антибес    22.08.2019, 12:36
Оценка:  -2
Антибес
Быстро ты перелогинился,потрохосос.Но как и всегда,палишься банально однотипностью своих сообщений.Толпу делать у тебя совсем не получается.Ты слишком туп для тонкого троллинга,на каком бы языке ты не писал,от тебя штыняет потрохососом за километр. :-)
Asmo    22.08.2019, 12:23
Оценка:  +2
Asmo
свежего аргентинского завезли..
Антибес    22.08.2019, 12:27
Оценка:  -3
Антибес
Потрохосос,напиши ещё несколько раз об этом.Но только под разными никами,ну как ты умеешь.Чтобы все наивные думали что здесь цедая толпа потрохососов,а не пара-тройка с кучей аккаунтов на рыло,из петрухиной ботофермы. :-)
ПродувКротов    22.08.2019, 12:13
Оценка:  +1
ПродувКротов
Вся никчемность нашего клоуна-президента видна сегодня как никогда. В Европе и мире работать среди политиков он вообще совсем не умеет, потому что политикой он никогда в своей жизни не занимался даже на самом низовом уровне.
Антибес    22.08.2019, 12:16
Оценка:  -6
Антибес
Старушка Виолетта,пусть уж лучше будет клоун Зе,чем твой непросыхающий бох,коррупционер и убийца Педя Хyйлошенко,которому мы на выборах сказали"остаточне прощавай",как этот лыган тупой и просил! :-)
KREMLIN_DEVIL    22.08.2019, 12:38
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
ПродувКротов Зеленский политикой не интересовался даже! Если не считать корпоративы у политиков
Антибес    22.08.2019, 12:07
Оценка:  -7
Антибес
Не стоит принимать всеръёз того кто заработал миллионы долларов на кривляниях,лицедействе и клоунаде.Он не может знать что Крым уже вернули ещё в 2014-м,а чтобы остаговить гражданскую войну на Донбассе,необходимо просто приказать"военам света"убраться от туда и оставить Донбасс в покое.
Balalaykina    22.08.2019, 12:31
Оценка:  +1
Balalaykina
Ну так прикажи кацам свалить оттуда! Диванный ты наш эксперт из Немытой. А "Машка - 3 рубля и общая" тебе в помощь!
ParisMA    22.08.2019, 11:50
Оценка:  -3
ParisMA
пиндосы из эрэфии не звыкли шобы ими камандовали! северный быдлостан не знает как вообще разговаривать с человеком если он тебе ничего не должен!
Зеленский Молодец! выдвинул правильные требования! а то что всякие подстилки захаровы-скобеевы кроме как ГРОМКО КРИЧАТЬ не умеют разговаривать - это их д
ParisMA    22.08.2019, 11:52
Оценка:  -7
ParisMA
их дело! На всякий случай мразоте захаровой надо бы напомнить о погибших украинцах на Донбассе! мрази из эрэфии посыпайте свои вонючие бошки пеплом! надеюсь жизнь с каждым из Вас рассчитается сполна! Аминь!
Nikolas_Adver    22.08.2019, 11:54
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
блять, куда деваются после школы умные отличницы? какие-то неадекватные курицы только......
Nikolas_Adver    22.08.2019, 11:59
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
какие нафиг "пиндосы из эрэфии"? ни малейшего понятия, что такое "дипломатия", дикие вопли бабской истерики..... иди пасись, тупое животное
ParisMA    22.08.2019, 12:31
Оценка:  -1
ParisMA
Nikolas_Adver а не пошёл бы ты к захаровой-скобеевой тоесть на Х*Й! уже дончан северные братцы консультировали ....
Nikolas_Adver    22.08.2019, 11:42
Оценка:  -9
Nikolas_Adver
ты должен молчать и слушать, молчать и слушать, чтоб со временем превратиться в хоть сколько-нибудь полноценного.... цэ, проф. преображенский
ParisMA    22.08.2019, 12:32
Оценка:  -1
ParisMA
Nikolas_Adver 22.08.2019, 11:42, придурок! Полноценный - это когда живёшь своим умом! а не захаровой-скобеевой дурой!
korvin_ral    22.08.2019, 11:41
Оценка:  +6
korvin_ral
Вот это её торкнуло, аргентинской мукой, до сих пор не отпускает.
LERMI_    22.08.2019, 11:38
Оценка:  -1
LERMI_
Навіть ця отморожена кобила опускає клоуна, це печалька, а взакалі хай "па братскі засуне собі в п.зду гранату
"
Лаптев    22.08.2019, 11:28
Оценка:  +9
Лаптев
Зеля получил ссаной трыпкой по морде от российской мидовской кобылы. Это что бы не было иллюзий в переговорах с кремлем. А то клоун сильно размечтался, дружить с на россией решил, а тут его мордой в гуано.
VSHIVANKA    22.08.2019, 11:33
Оценка:  -13
VSHIVANKA
ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПОЛУЧИЛ НЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЬЦ , НО И ВСЯ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА , КОТОРАЯ ГРОША ЛОМАНОГО НЕ СТОИТ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ , НО ПЫТАЕТСЯ ЧТО ТО ИЗ СЕБЯ СТРОИТЬ ВАЖНО НАДУВАЯ ЩЕКИ....
А В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПШИК В ЛУЖУ....))))
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
ПродувКротов    22.08.2019, 12:14
Оценка:  +7
ПродувКротов
У вас, рассейского говнюка, никто ничего не спрашивает.
ParisMA    22.08.2019, 12:33
Оценка:  -1
ParisMA
VSHIVANKA 22.08.2019, 11:33 Угомонись, если ничего не делать то ничего не получится! Зе Молодец! Он действительно работает, а не как пэтя кровавый всем угождает и умертвляет свой народ!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь