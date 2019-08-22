Порошенко в третий раз зовут на допрос по Мальдивам

Ранее Порошенко не каждый раз являлся на допросы, так как летал за границу и участвовал в выборах.

Порошенко снова ждут на допросе в ГБР Facebook Петра Порошенко

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Госбюро расследований в третий раз вызывает бывшего президента Петра Порошенко на допрос на 3 сентября. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР передают Українські Новини.

“Допрос запланирован на 3 сентября“, - сказали в ведомстве. Время допроса не уточняется.



Отметим, ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

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17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку. Порошенко вызывали на очередной допрос в ГБР 12 августа.

Защита отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко. Тем временем суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в деле о расстрелах на Майдане защита требует вызвать десятки свидетелей.

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