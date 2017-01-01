На должность вице-спикера претендуют три фракции

Названо фракции, представители которых претендую на кресло вице-спикера.

На должность вице-спикера Верховной Рады девятого созыва претендую кандидаты из трех фракций. Об этом журналистам сообщил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин после заседания рабочей группы в парламенте, передает gazeta.ua.

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По словам Кожемякина, свои претенденты не эту должность подготовили “Батькивщина”, “Оппозиционная платформа - За жизнь” и “Европейская солидарность”.

Он также отметил, что своего кандидата на кресло вице-спикера уже сегодня представила “Батькивщина”, другие пока молчат.

Кожемякин отметил, что фракции, которые не претендуют на место в президиуме, автоматически "не оппозиция".

Сегодня (Ирина, - ред.) Геращенко сказала, что партия “ЕС” тоже находится в оппозиции и после обеда они подадут кандидатуру на должность вице-спикера, - сказал Кожемякин.

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“Оппозиционная платформа - За жизнь” пока свою кандидатуру не назвала.

Напомним, "Слуга народа" готовит почти 500 законов и грозится и дальше урезать комитеты. Кроме того, в президентской партии продолжают обсуждать сокращение числа министерств.

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