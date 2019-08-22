"Слуга народа" готовит почти 500 законов и грозится и дальше урезать комитеты
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Фракция "Слуга народа" сейчас работает над 465 законопроектами, которые собирается представить на заседании Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает 112 Украина.
Стефанчук напомнил, что "СН" сократила число комитетов на 5, но не исключил их оптимизации, если они не покажут своей эффективности к концу года. "Слуга народа" также предложила ОПЗЖ подать кандидатуру на пост вице-спикера.
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"Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работаю", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Вакарчук и Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики.
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