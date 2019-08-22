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"Слуга народа" готовит почти 500 законов и грозится и дальше урезать комитеты

Комментариев: 7
Кроме того, в президентской партии продолжают обсуждать сокращение числа министерств.
Стефанчук прокомментировал законы, которые готовят "Слуги народа"
Стефанчук прокомментировал законы, которые готовят "Слуги народа"
Facebook Руслана Стефанчука

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Фракция "Слуга народа" сейчас работает над 465 законопроектами, которые собирается представить на заседании Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает 112 Украина.

Стефанчук напомнил, что "СН" сократила число комитетов на 5, но не исключил их оптимизации, если они не покажут своей эффективности к концу года. "Слуга народа" также предложила ОПЗЖ подать кандидатуру на пост вице-спикера.

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"Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работаю", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вакарчук и Порошенко записались в комитет по вопросам внешней политики.

 

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Теги: Стефанчук, Слуга народа, комитеты, законы, министерства
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Комментариев (7)
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asfd0    22.08.2019, 15:17
Оценка:  0
asfd0
А колличество законов - оно конечно, или это бесконечный процесс?
entranceandexit    22.08.2019, 15:13
Оценка:  -2
entranceandexit
цена этих законов если супрун остаётся
РухНС    22.08.2019, 15:16
Оценка:  -1
РухНС
не факт, поживём-увидим
ИИИИИИИИИИ    22.08.2019, 15:06
Оценка:  -5
ИИИИИИИИИИ
А на роже прямо бегущая строка - как я переживаю за народ, недоедаю, не допиваю.. не могу потому что больше..
fkrfyfan    22.08.2019, 15:11
Оценка:  +1
fkrfyfan
Очень похоже под описание рожи пьяного хряка поросёнко
Колишній-східняк    22.08.2019, 15:01
Оценка:  0
Колишній-східняк
Законы обсуждать и голосовать будут пакетами? По сколько штук?
РухНС    22.08.2019, 15:16
Оценка:  -1
РухНС
не твоё ПЕСячье дело.....
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