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Сон на работе, порно и поедание земли: Чем запомнилась ВР 8 созыва

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Журналисты напомнили нардепам нового созыва, что прошлая Рада тоже обещала серьезную работу.
Драки в Раде 8 созыва были также не редкостью
Драки в Раде 8 созыва были также не редкостью
УНИАН

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Новоизбранные депутаты 9 созыва, как и все предыдущие созывы, обещают украинцам "жити по-новому" и серьезную законодательную работу. Тем временем журналисты УНИАН вспомнили, как выглядела работа парламента 8 созыва.

Каждый раз депутаты обещают, что не будут драться, засыпать на рабочем месте и даже посреди голосования, смотреть порно, прогуливать работу, кнопкодавить и употреблять неизвестные вещества на рабочем месте. Но каждый раз все складывается как складывается.

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Видео с призывом "как не надо работать" журналисты выпустили к первому дню работы нового созыва украинского парламента, призвав депутатов наконец отнестись к работе серьезнее.

Напомним, ранее народные депутаты принесли присягу народу Украины и отправились ее письменно подписывать в кулуары.

 

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Теги: депутаты, Рада, 8 созыв, видео, сон, наркотики, порно, драки
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