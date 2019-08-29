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Украинские заключенные вернутся с РФ в пятницу, - Чийгоз

Комментариев: 3
Чийгоз прокомментировал ситуацию с обменом пленными.
Чийгоз ответил, что обмен пленными планируется на завтра
Чийгоз ответил, что обмен пленными планируется на завтра
скриншот из видео

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз прокомментировал ситуацию с обменом пленным между Украиной и Россией. Об этом он рассказал в эфире Прямого.

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По словам Чийгоза, украинцы вернуться с РФ завтра, 30 августа. По его информации, Олег Сенцов сейчас действительно находится в Москве и уже завтра он прибудет в Украину вместе с другими пленными.

По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько возможно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это так, - отметил Чийгоз.

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Напомним, Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву. Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы. 

 

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Теги: Чийгоз, Сенцов, политзаключенные, возвращение, обмен пленными
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    29.08.2019, 14:19
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЭТОМУ ЧЕБУРЕКУ ПУТИН ПОЗВОНИЛ И ОТЧИТАЛСЯ ? ))))
А ЕСЛИ УКРОПНЫЕ ЗЭКИ НЕ ВЕРНУТСЯ , А БУДУТ И ДАЛЬШЕ НА КИЧЕ ШКУРУ ТЕРЕТЬ ?
ЧТО ТОГДА ? )))
ЕЩЕ РАНО РВАТЬ ШАРОВАРЫ СКАКУНЫ.....)))
WTF2wtf    29.08.2019, 14:35
Оценка:  +1
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский, ты сегодня в юбке работаешь?
А в мужской роли будешь гадить тоже, трансвестит упоротый?
VVTF2wtf    29.08.2019, 14:48
Оценка:  0
VVTF2wtf
а ты че, бот, тут косишь? просто пошел на хyй, многостаночное.....
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