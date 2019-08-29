Украинские заключенные вернутся с РФ в пятницу, - Чийгоз

Чийгоз прокомментировал ситуацию с обменом пленными.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз прокомментировал ситуацию с обменом пленным между Украиной и Россией. Об этом он рассказал в эфире Прямого.

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По словам Чийгоза, украинцы вернуться с РФ завтра, 30 августа. По его информации, Олег Сенцов сейчас действительно находится в Москве и уже завтра он прибудет в Украину вместе с другими пленными.

По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько возможно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это так, - отметил Чийгоз.

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Напомним, Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву. Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы.

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