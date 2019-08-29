"Батькивщина" не пойдет ни в коалицию, ни в оппозицию

При этом фракция Юлии Тимошенко обещает поддержать правильные шаги президента.

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Политическая партия “Батькивщина“ приняла решение не переходить в оппозицию к действующей власти. Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила в кулуарах Верховной Рады, передает Укринформ.

“Мы приняли решение, что даже если мы не входим в большинства, а действительно сегодня у нового президента есть самодостаточное большинство в парламенте, мы в то же время заявляем, что мы не переходим в оппозицию к партии “Слуга народа“ и к новому президенту“, - пояснила она.

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“Мы будем работать за пределами большинства, но будем работать для того, чтобы все умные, правильные и сильные решения нового президента, нового большинства в парламенте, нового правительства были поддержаны нашей командой и чтобы они могли воплощаться в жизнь“, - сказала Тимошенко.

В то же время, добавила она, политическая сила не готова выходить за определенные “красные линии“. Речь идет о мире, но не путем капитуляции или сдачи украинских интересов.

“Батькивщина“ будет обязательно поддерживать развитие страны, украинской культуры, духовности, языка и любые отступления от этого считать недопустимым, заявила Тимошенко.

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Напомним, ранее представители Евросолидарности и “Батькивщины“ отозвали свои кандидатуры из комитета по свободе слова из-за того, что его может возглавить Нестор Шуфрич.

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