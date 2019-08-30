Рада отменит депутатскую неприкосновенность 3 сентября – Слуга народа
В Слуге народа надеются на то, что Верховная Рада примет снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября.
Верховная Рада проголосует за закон о снятии депутатской неприкосновенности не позднее 3 сентября, то есть, на следующей сессии. Об этом заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
Народный депутат уверен, что в Раде найдется 300 голосов, чтобы создать конституционное большинство и принять закон. По его мнению, такой быстрой работы по снятию неприкосновенности явно никто не ожидал, особенно Европейская солидарность.
"Что касается Европейской солидарности, я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция – это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", – отметил Арахамия.
Нардеп добавил, что 45 голосов надо будет добрать из других политических сил.
Напомним, 29 августа во время первого заседания новая Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.
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