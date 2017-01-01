“Нужно оформить документы”: В Кремле прокомментировали обмен пленными

В РФ прокомментировали, что обменный процесс начнется через некоторое время.

В Кремле не подтвердили слухи о том, что политзаключенные уже возвращаются домой. Об этом сообщает российский Интерфакс, ссылаясь на собственные источники в Кремле.

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Источник сообщил, что сначала нужно оформить все необходимые документы. Только после этого обменный процесс можно начинать. Издание пишет, что сообщения в ряде Telegram-каналов о начале обмена и о том, что колонна с украинскими заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево" не соответствует действительности.

Детали обмена пленными между Украиной и Россией обещают сообщить официальные источники.

Напомним, Офис президента сообщил, что обмен пленными не завершился, информация о возвращении - фейк. ОП просит не дезинформировать общественность касательно обмена пленными.

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