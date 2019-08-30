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Сегодня пленные домой не вернутся - СБУ

Комментариев: 1
В спецслужбе призвали не публиковать непроверенную информацию.
СБУ просит аккуратнее работать с информацией
СБУ просит аккуратнее работать с информацией
ssu.gov.ua

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Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится.
Об этом сообщает Укринформу в пресс-центре СБУ.

“Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет“, - сказали в пресс-центре СБУ.

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Спикер СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook призвала не распространять непроверенную информацию о дате обмена. "Еще раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате обмена" - пишет она.

"Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определенное время - обязательно сообщим обществу", - пообещала Гитлянская.

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Напомним, ранее СМИ написали, что Путин требует выдачи Цемаха - подозреваемого по делу МН17.

 

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Теги: СБУ, фейк, военнопленные, политзаключенные, обмен, РФ, Украина
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Комментариев (1)
Peyot    30.08.2019, 13:33
Оценка:  0
Peyot
То есть вчера пафосно назначеный генпрокурор - 3,14здабол выходит? Он же ночью не спал писал что уже всех освободили?
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