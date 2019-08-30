Сегодня пленные домой не вернутся - СБУ

В спецслужбе призвали не публиковать непроверенную информацию.

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Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится.

Об этом сообщает Укринформу в пресс-центре СБУ.

“Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет“, - сказали в пресс-центре СБУ.

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Спикер СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook призвала не распространять непроверенную информацию о дате обмена. "Еще раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате обмена" - пишет она.

"Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определенное время - обязательно сообщим обществу", - пообещала Гитлянская.

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Напомним, ранее СМИ написали, что Путин требует выдачи Цемаха - подозреваемого по делу МН17.

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