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Дети генпрокурора Рябошапки оказались гражданами Франции

Комментариев: 6
В сети всплыл интересный документ, который это подтверждает.
Дети Рябошапки - граждане Франции
Дети Рябошапки - граждане Франции
president.gov.ua

Трое сыновей новоназначенного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки оказались гражданами другой страны. Об этом свидетельствует декларация доходов чиновника, которую он самостоятельно обнародовал.

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Оказалось, что Тимур, Марко и Лука Рябошапки являются гражданами Франции. Между тем, жена генпрокурора Олеся - гражданка Украины. Супруга нового главы ГПУ работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге. Вероятно, дети родились во Франции, поэтому у них другое гражданство.

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В декларации Рябошапка указал квартиру площадью 150 кв.м, земельный участок площадью 318 кв.м в Новых Петровцах под Киевом. Во Франции у супругов есть жилой дом площадью 145 кв.м и земельный участок площадью 440 кв.м. При этом французское имущество пары является формально записан на супругу Рябошапки Олесю Бартовщук.

Также у Руслана Рябошапки и его жены есть два автомобиля Volvo XC90, 2012 и 2013 года выпуска.

Напомним, Рябошапка официально возглавил ГПУ. Парламент одобрил кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

 

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Теги: Рябошапка, ГПУ, генпрокурор, гражданство, декларация
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Комментариев (6)
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asfd0    30.08.2019, 15:00
Оценка:  +1
asfd0
Бедные дети, так далеко от Куева, в такой глуши )))))))))
farfalle    30.08.2019, 14:28
Оценка:  -1
farfalle
Ипут лохов уже 25 лет, а они только крепчают))
ВосставшийИзБана    30.08.2019, 14:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Это ерунда по сравнению с тем, что министром здравоохранения будет тетка вообще без медицинского образования.
farfalle    30.08.2019, 14:29
Оценка:  -1
farfalle
Тебе достаточно. Плебс должен работать, а не задумываться
ВосставшийИзБана    30.08.2019, 14:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
То-то я смотрю, что ты тут целыми днями льешь дерьмо на всех подряд.
farfalle    30.08.2019, 14:41
Оценка:  0
farfalle
Твоя логика меня поражает...
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