Дети генпрокурора Рябошапки оказались гражданами Франции

В сети всплыл интересный документ, который это подтверждает.

Трое сыновей новоназначенного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки оказались гражданами другой страны. Об этом свидетельствует декларация доходов чиновника, которую он самостоятельно обнародовал.

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Оказалось, что Тимур, Марко и Лука Рябошапки являются гражданами Франции. Между тем, жена генпрокурора Олеся - гражданка Украины. Супруга нового главы ГПУ работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге. Вероятно, дети родились во Франции, поэтому у них другое гражданство.

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В декларации Рябошапка указал квартиру площадью 150 кв.м, земельный участок площадью 318 кв.м в Новых Петровцах под Киевом. Во Франции у супругов есть жилой дом площадью 145 кв.м и земельный участок площадью 440 кв.м. При этом французское имущество пары является формально записан на супругу Рябошапки Олесю Бартовщук.

Также у Руслана Рябошапки и его жены есть два автомобиля Volvo XC90, 2012 и 2013 года выпуска.

Напомним, Рябошапка официально возглавил ГПУ. Парламент одобрил кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

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