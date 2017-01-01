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Ирина Луценко сделала в Раде неожиданное заявление

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Супруга экс-генерального прокурора заявила о конфликте интересов.
Ирина Луценко заявила о конфликте интересов
Ирина Луценко заявила о конфликте интересов
facebook.com/i.lutsenko.press

На первом заседании Верховной Рады девятого созыва случился интересный случай с участием супруги экс-генерального прокурора Юрия Луценко. О ситуации рассказал нардеп от “Слуги народа” Макс Бужанский на своей странице в Facebook.

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Оказалось, что в кулуарах Верховной Рады происходило то, что могли наблюдать только находившиеся там депутаты.

Короче, сам не знаю, как так вышло, но последние три года, супруга генпрокурора представляла в Раде Петра Алексеевича.

Причем не так, как его представляли все остальные, а натурально.

И все явно и публично считали это конфликтом интересов, но семейная пара мило посмеивалась, непринужденно отмахиваясь от назойливых критиков, - пишет Бужанский.

По его словам, уже за полночь депутаты собрались, чтобы проголосовать за отставку Юрия Луценко, мужа Ирины. Тут и началось главное.

И вдруг, грохот каблуков по правому флангу.

Ирина Луценко, да не обидит ее никто словом, требует дать ей выступить с заявлением.

Ну всё, думаю, приплыли.

Поняли, что праздник закончен, и хотят добровольно сдать Петра с повинной.

Причем, судя по его лицу, он уже всё понял, и сам непрочь.

А нет.

Ирина заявляет, что у нее конфликт интересов, и поэтому она голосовать за отставку Юрия Витальевича не может.

Зал несколько обомлел.

Мол, уважаемая Ирина, вы так неожиданно этот конфликт обнаружили, как раз в тот момент, когда он уже и не конфликт вовсе, - добавил Бужанский.

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Напомним, Луценко прокомментировал увольнение словами: “Радуюсь выходу из каторги”. Бывший генпрокурор планирует заняться спортом и здоровьем.

 

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Теги: Бужанский, Луценко, заявление, конфликт интересов
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