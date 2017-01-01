"Чтобы не было шоу": Кабмин будет доносить только суть своих решений

При этом правительство обещает сделать более открытым доступ в здание Кабмина.

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Кабмин откажется от показухи и переформатирует заседания правительства. Об этом заявил новый премьер Алексей Гончарук на совещании у президента, передает Depo.ua.

“Мы в правительстве договорились, что откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открыто - должно быть открыто, это публичные данные, доступ в здания“, - объяснил он.

“Где-то открытость не должна быть тотальной, чтобы не превращаться в некий нудизм. Поэтому заседание правительства будут переформатированы, чтобы это не было показухой, шоу“, - отметил Гончарук.

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“Они будут переформатированы таким образом, чтобы доносить обществу важнейшую информацию о сути принятых решений“, - сказал премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал условия для отставки правительства.