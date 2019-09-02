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Гончарук проводит первое заседание нового Кабмина

Комментариев: 1
Первое заседание нового Кабмина проходит в закрытом режиме.
Гончарук озвучил амбициозные планы правительства
Гончарук озвучил амбициозные планы правительства
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Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук проводит первое заседание нового Кабинета министров.

“Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А вот, собственно, заседание Правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решениях, которые были приняты и отвечать на вопросы “, - комментирует премьер-министр Гончарук принятое решение о проведении закрытого заседания.

 

Напомним, 29 августа парламент назначил новый состав Кабинета министров.

2 сентября президент Зеленский провел встречу с руководством ВРУ, Кабмина и силовиков.

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Теги: Кабмин, Гончарук, правительство
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    02.09.2019, 14:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну-ну. Разве только за счет продажи земли.
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