Гончарук проводит первое заседание нового Кабмина

Первое заседание нового Кабмина проходит в закрытом режиме.

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Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук проводит первое заседание нового Кабинета министров.

“Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А вот, собственно, заседание Правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решениях, которые были приняты и отвечать на вопросы “, - комментирует премьер-министр Гончарук принятое решение о проведении закрытого заседания.

Напомним, 29 августа парламент назначил новый состав Кабинета министров.

2 сентября президент Зеленский провел встречу с руководством ВРУ, Кабмина и силовиков.

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