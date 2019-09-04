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Резонанское покушение в Сумах: Подозреваемую девушку оставили в СИЗО

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19-летнюю девушку подозревают в попытке убить предпринимателя и его 15-летнюю дочь в Сумах.
Суд не стал выпускать подозреваемую на свободу
Суд не стал выпускать подозреваемую на свободу
sumy.gp.gov.ua

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Сумской апелляционный суд оставил под стражей 19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его 15-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

Ковпаковский районный суд Сум удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и своим постановлением взял девушку под стражу. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

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“Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления“, - говорится в сообщении суда.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. 

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Сум ранили отца с 15-летней дочерью.

 

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Теги: покушение, убийство, предприниматель, Сумы, девушка, подросток
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    04.09.2019, 10:19
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Шкиряк_и_Зорян
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