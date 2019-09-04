Резонанское покушение в Сумах: Подозреваемую девушку оставили в СИЗО

19-летнюю девушку подозревают в попытке убить предпринимателя и его 15-летнюю дочь в Сумах.

Суд не стал выпускать подозреваемую на свободу sumy.gp.gov.ua

Читай также: Под Киевом расстреляли авто мэра Березани: Он чудом выжил

Сумской апелляционный суд оставил под стражей 19-летнюю девушку, которую подозревают в покушении на убийство сумского предпринимателя и его 15-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

Ковпаковский районный суд Сум удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и своим постановлением взял девушку под стражу. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Читай также: Под Хмельницким мужчина пытался взорвать знакомых гранатой

“Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, поскольку лицо обоснованно подозревают в совершении особо тяжкого преступления“, - говорится в сообщении суда.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Сум ранили отца с 15-летней дочерью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram