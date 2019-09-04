Каждый третий подросток в Украине пострадал от онлайн-буллинга

Треть подростков и молодых украинцев подвергались травле в Интернете.

29% подростков и молодых людей в Украине заявили, что становились жертвами так называемого “буллинга“ в Интернете. Об этом говорят данные исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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Как отмечают в организации, половина из тех, кто подвергался онлайн-травле, даже вынуждены были пропускать школьные занятия из-за угроз, полученных в глобальной паутине.

При этом 59% опрошенных подростков признались, что им известно о существовании онлайн-групп в социальных сетях, которые используются школьниками для обмена опытом с целью травли своих сверстников.

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Как заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, современные технологии вынесли проблему буллинга за пределы школьных стен:

Доступ школьников к Интернету означает, что школа не заканчивается, как только ученик или ученица вышли из классной комнаты. И, к сожалению, буллинг также не заканчивается, когда дети покидают здание школы, - говорится в сообщении.

Что же касается методов борьбы с данной проблемой, то опрошенные разделились во мнениях. 32% считают, что это должно делать государство, 31% уверены, что всё в руках самой молодежи, а 29% респондентов полагают, что бороться с онлайн-буллингом должны интернет-провайдеры.

Напомним, украинские знаменитости рассказали, как в школе страдали от буллинга. Неприятными воспоминаниями поделились Оля Полякова, Вера Брежнева, Виктория Смеюха и Слава Соломка.

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