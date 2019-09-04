Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Каждый третий подросток в Украине пострадал от онлайн-буллинга

Комментариев: 1
Треть подростков и молодых украинцев подвергались травле в Интернете.
Проблема буллинга вышла за стены школы
Проблема буллинга вышла за стены школы
depositphotos.com

29% подростков и молодых людей в Украине заявили, что становились жертвами так называемого “буллинга“ в Интернете. Об этом говорят данные исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Читай также: После “помощи“ учителей травля мальчика с особенностями развития усилилась

Как отмечают в организации, половина из тех, кто подвергался онлайн-травле, даже вынуждены были пропускать школьные занятия из-за угроз, полученных в глобальной паутине.

При этом 59% опрошенных подростков признались, что им известно о существовании онлайн-групп в социальных сетях, которые используются школьниками для обмена опытом с целью травли своих сверстников.

Читай также: В Киеве школьник заплатит 100 тысяч за избиение одноклассника

Как заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, современные технологии вынесли проблему буллинга за пределы школьных стен:

Доступ школьников к Интернету означает, что школа не заканчивается, как только ученик или ученица вышли из классной комнаты. И, к сожалению, буллинг также не заканчивается, когда дети покидают здание школы, - говорится в сообщении.

Что же касается методов борьбы с данной проблемой, то опрошенные разделились во мнениях. 32% считают, что это должно делать государство, 31% уверены, что всё в руках самой молодежи, а 29% респондентов полагают, что бороться с онлайн-буллингом должны интернет-провайдеры.

Напомним, украинские знаменитости рассказали, как в школе страдали от буллинга. Неприятными воспоминаниями поделились Оля Полякова, Вера Брежнева, Виктория Смеюха и Слава Соломка.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: буллинг, травля, школа, Интернет, ЮНИСЕФ, опрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Alcoolique    04.09.2019, 13:03
Оценка:  +1
Alcoolique
все закончиться..когда в одной из школ обиженный подросток прийдет с ножом или стволом.
и я его поддержу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь