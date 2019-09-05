В ГПУ рассказали, в чем подозревают Вилкула

Бывшего главу Днепропетровской ОГА подозревают в злоупотреблении властью, что причинило государству многомиллионные убытки.

Бывший глава Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

“Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности“, - сообщают в прокуратуре.

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По информации ГПУ, чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием — на сумму почти полмиллиона гривен.

Кроме того, бывший председатель ОГА также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности одного из обществ с ограниченной деятельностью, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с “пашни” на “другие коммерческие нужды” является незаконным.

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“Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн“, - пишет ведомство.

5 сентября 2019 года Дмитрию Колесникову и экс-нардепу от фракции “Оппозиционный блок“ Александру Вилкулу и сообщено о подозрениях. Досудебное расследование продолжается.

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