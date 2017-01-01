В августе зафиксировано 29 случаев нарушения свободы слова

Наиболее распространенными видами нарушений оказались угрозы, кибератаки и препятствование законной деятельности журналиста.

Чаще всего журналистам просто мешают, но иногда также угрожают и бьют depositphotos.com

На протяжении августа в Украине зафиксировано 29 случаев нарушения свободы слова, в том числе 17 случаев физической агрессии против журналистов. Об этом говорится в отчете Института массовой информации.

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По данным отчета, наиболее распространенными видами нарушений были случаи препятствования законной журналистской деятельности – 9 фактов. Также эксперты насчитали по пять случаев угроз в отношении журналистов и кибератак на сайты СМИ.

Инфографика всех случаев нарушения свободы слова imi.org.ua

В августе зафиксировано четыре случая избиений журналистов: Донецкой и Харьковской областях, а также в Чернигове и Виннице. У пострадавших диагностированы гематомы, ссадины и сотрясение мозга.

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От кибератак сильнее всего пострадала Черноморская ТРК. Также с подобными проблемами, но в меньшем масштабе столкнулись вэб-порталы “Новое время“ и “Depo.ua“.

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