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Обмен Цемаха: Луценко рассказал о последствиях

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Бывший Генеральный прокурор считает, что ситуация с Цемахом не могла "останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю".
Цемаха отдали России
Цемаха отдали России
 
Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что будет разыгрываться карта обиды со стороны Нидерландов на Украину из-за выдачи России подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.
 

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"Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после крушения МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
 
По его словам, украинская сторона сделала с Цемахом все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно.
 
 
Луценко считает, что ситуация с Цемахом не могла «останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю».
 
Он добавил, что как генпрокурор организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах – 74 украинца на 306 в декабре 2017 года и 35 на 35 в субботу.
 

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"Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил? Или Прасолову, которая подорвала офицера СБУ. Или как отдать подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемаха? Для меня ответ очевиден – это война. И обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов – не позор и не измена. Освобождение наших – священный долг государства", - заключил бывший Генеральный прокурор.
 
Напомним, что в субботу, 7 сентября, состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России отдали, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
 
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Теги: Луценко, Украина-Россия, Нидерланды, падение Боинга 777
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Комментариев (1)
nelci    08.09.2019, 16:15
Оценка:  0
nelci
Какие чудеса творят отставки, в смысле прозрения и восстановления зачатков адекватности!
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