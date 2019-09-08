Гриб рассказал о жизни в СИЗО и планах на будущее

Гриб заявил, что после переезда в московское СИЗО рамках обмена, ему предложили написать прошение о помиловании, но он отказался.

Освобожденный украинский политзаключенный Павел Гриб рассказал о жизни в российском СИЗО и ближайших планах, передает УНИАН.

"Я все время знал, что обмен состоится. Не на все 100%, но никаких причин, того чтобы этого не произошло, не было. Два года и две недели ждал его. Готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2", — говорит Гриб.

После переезда в московское СИЗО в рамках обмена, Грибу предложили написать прошение о помиловании, а после отказа отправили в камеру.

"Закинули в «хату», переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят. Из развлечений — только радио", — отметил он.

По его словам, в СИЗО Лефортово было немного лучше, чем в других СИЗО, поскольку там давали нормальный хлеб.

"Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку и он там прилипал. Нечто среднее между хлебом и тестом", — рассказал он.

Особых планов на ближайшие дни у освобожденного украинца нет, однако в первую очередь он хочет отдохнуть и посмотреть новости.

"Надеюсь, ложиться в больницу не буду", — уточнил Гриб.