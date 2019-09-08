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Гриб рассказал о жизни в СИЗО и планах на будущее

Комментариев: 4
Гриб заявил, что после переезда в московское СИЗО рамках обмена, ему предложили написать прошение о помиловании, но он отказался.
Павел Гриб вернулся домой
Павел Гриб вернулся домой
Укрінформ
 
Освобожденный украинский политзаключенный Павел Гриб рассказал о жизни в российском СИЗО и ближайших планах, передает УНИАН.
 
"Я все время знал, что обмен состоится. Не на все 100%, но никаких причин, того чтобы этого не произошло, не было. Два года и две недели ждал его. Готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2", — говорит Гриб.
 
После переезда в московское СИЗО в рамках обмена, Грибу предложили написать прошение о помиловании, а после отказа отправили в камеру.
 
"Закинули в «хату», переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят. Из развлечений — только радио", — отметил он.
 
По его словам, в СИЗО Лефортово было немного лучше, чем в других СИЗО, поскольку там давали нормальный хлеб.
 
"Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку и он там прилипал. Нечто среднее между хлебом и тестом", — рассказал он.
 
Особых планов на ближайшие дни у освобожденного украинца нет, однако в первую очередь он хочет отдохнуть и посмотреть новости.
 
"Надеюсь, ложиться в больницу не буду", — уточнил Гриб.
 
Напомним, что 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Домой вернулись, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, Александр Кольченко, Станислав Клых, а также моряки, захваченные в Керченском проливе.
 
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Теги: Украина-Россия, СИЗО, обмен пленными, Павел Гриб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Хулиганка*    08.09.2019, 17:37
Оценка:  +2
Хулиганка*
а сразу после прилета Гриб говорил совершенно другое. Или бигмир лжет или с Грибом поработали спецслужбы. Кому интересно есть видео у Шария.
bertal    08.09.2019, 17:26
Оценка:  +5
bertal
Это тот который умирающий? БМ вы хоть предыдущие статьи удалите, а то смешно получается, месяц назад вы писали что он умирает, а тут жив здоров и отдохнуть собирается??-за чьи деньги будет банкет?опять налогоплатильщиков, у которых никто не спрашивает.
Netutachniy    08.09.2019, 17:28
Оценка:  +2
Netutachniy
Умирал, умирал да не умер, вот что тюрьма животворящая делает...
eddgek    08.09.2019, 17:30
Оценка:  -8
eddgek
За деньги зЕлябобиков , ну и твоих...///\\\ и не надо ля-ля...
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