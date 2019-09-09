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"Рука не дрогнет": ГПУ передаст в ВАКС несколько вип-дел

Комментариев: 2
Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам.
Рябошапка заверил, что готов просить об аресте вип-лиц
Рябошапка заверил, что готов просить об аресте вип-лиц
УНИАН

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В ближайшее время ГПУ передаст в Высший антикоррупционный суд Украины ряд коррупционных материалов в отношении высокопоставленных чиновников. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью "РБК-Украина".

Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам. "Несколько подозрений высоким чиновникам уже готовы, вскоре ряд интересных материалов будут переданы в Высший антикоррупционный суд", - заверил генпрокурор.

"Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте", - добавил он.

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Напомним, ранее экс-нардепу Скуратовскому объявили еще одно поздозрение.

 

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Теги: Рябошапка, ГПУ, дела, чиновники, Рада, ВАКС
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    09.09.2019, 11:31
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Не согласен! Маструбировать дрожащей рукой более креативно! Ведь все эти передачи дел - лишь маструбация, игра в равенство перед законом.
всем_пока    09.09.2019, 11:56
Оценка:  0
всем_пока
А как же с "Революция пожирает своих детей"?
Или на Окраине Жорж Жак Дантон не в фаворе?
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