"Рука не дрогнет": ГПУ передаст в ВАКС несколько вип-дел

Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам.

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В ближайшее время ГПУ передаст в Высший антикоррупционный суд Украины ряд коррупционных материалов в отношении высокопоставленных чиновников. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью "РБК-Украина".

Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам. "Несколько подозрений высоким чиновникам уже готовы, вскоре ряд интересных материалов будут переданы в Высший антикоррупционный суд", - заверил генпрокурор.

"Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте", - добавил он.

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Напомним, ранее экс-нардепу Скуратовскому объявили еще одно поздозрение.

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