Стало известно, кто вместе с Богданом был на свадьбе в Сен-Тропе

Кроме главы Офиса президента Андрея Богдана на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе приехали судьи, бизнесмены, банкиры, адвокаты и несколько человек из команды президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info , опбуликованном 9 сентября.

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По данным журналистов, на французский курорт приехали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин, которые заявили, что посетили “свадьбу подруги“ (невесты Довбенко Анны Огренчук) и не видят в этом конфликта интересов.