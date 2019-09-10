Верховная Рада блокирует участие украинской делегации в комитете ПАСЕ - Арьев

Украина может пропустить утверждение важных документов, касающихся оценки ситуации с правами человека в Крыму.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков блокирует поездку депутатов на заседание комитета ПАСЕ, где будут рассмотрены нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. С такими обвинениями выступил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, пишет “Европейская правда“.

Читай также: Россия выплатила долг Совету Европы

По его словам, Разумков до сих пор не подписал командировочные документы, необходимые для отправки депутатов на заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации.

Я считаю, что это не просто ошибка, а граничит с преступной небрежностью, - заявил Арьев.

Как ожидается, на следующей сессии ПАСЕ 2 октября рассмотрит нарушения прав человека в Крыму. Но проект доклада должен быть утвержден комитетом уже 12 сентября.

Читай также: Разумков готов отправить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского

Новый состав украинской делегации пока не сформирован, что по правилам ПАСЕ означает продление полномочий предыдущего состава. Поскольку Верховная Рада не принимала решение о прекращении отношений с ПАСЕ, старая делегация остается полномочной.

В таких условиях Украина просто должна сделать все возможное, чтобы в документе, который попадет на утверждение ассамблеи, были учтены интересы Украины и крымских татар в частности, - уверен Арьев.

Напомним, в ПАСЕ настаивают на том, чтобы Цемах оставался доступным для следователей. В октябре организация намерена оценить прогресс, достигнутый в расследовании трагедии MH17.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.